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Siyaset ABD Başkanı Joe Biden'dan Başkan Erdoğan'a davet
Siyaset

ABD Başkanı Joe Biden'dan Başkan Erdoğan'a davet

ABD Başkanı Joe Biden, 22-23 Nisan’da sanal ortamda düzenlenecek İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 23:16:00 - 2021-03-26 23:20:09
ABD Başkanı Joe Biden'dan Başkan Erdoğan'a davet

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 22-23 Nisan’da sanal ortamda düzenlenecek İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ettiği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden yetkililer, iklim değişikliğine ilişkin görüşmelere dair açıklamada bulundu.

AP ajansında yer alan habere göre yetkililer, Biden'ın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'i de görüşmelere katılmaya davet ettiği bilgisini verdi.

22 -23 Nisan tarihlerinde ABD öncülüğünde düzenlenecek olan görüşmelerde, fosil yakıt kullanımı nedeniyle oluşan kirliliği önlemeye yönelik küresel çabalar ele alınacak.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Haziran 2017'de ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmuş, 4 Kasım 2019'da ise resmi olarak anlaşmadan ayrılmıştı.

Biden'ın iktidara gelmesiyle Washington, anlaşmaya tekrar dahil olmuştu.

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Yorumlar

Canturk

Bende korkmustum Kemal Kilictaroglunu davet edecek diye
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Ali Veli

Yeniakit, zevkten 5 kose olmus gibi haliniz var.
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