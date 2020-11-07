ABD'deki tarihi başkanlık seçimlerinde kazanan ismi açıkladılar. Günlerdir tüm dünyanın merakla beklediği ABD başkanı seçiminde sonuç açıklandı. ABD başkanı kim olacak? sorusunun yanıtı belli oldu. ABD başkanı Joe Biden seçildi. İşte ayrıntılar...

ABD başkanı Joe Biden oldu

3 Kasım Salı günü gerçekleşen ABD'nin tarihi seçiminde, gece yarısı arka arkaya ortaya çıkan sonuçları uluslararası haber ajansları 'son dakika' koduyla geçti.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı.

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden seçildi. Donald Trump ile bir hayli çekişmeli süren başkanlık yarışında zafer Joe Biden'ın oldu. 2009 ile 2017 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Joe Biden aynı zamanda ABD tarihinde seçilen en yaşlı başkan oldu. Peki Joe Biden kimdir, kaç yaşında? Joe Biden mesleği ne?

ABD Başkanı Joe Biden kimdir?

Joe Biden olarak bilinen Joseph Robinette Biden Jr., 20 Kasım 1942 yılında doğdu. 2009'dan 2017'ye kadar Birleşik Devletler'in 47. başkan yardımcısı olarak görev yapmış olan Amerikalı politikacı ve eski avukattır. Demokrat Parti üyesi Biden, 1973'ten 2009'a kadar Delaware Senatörü olarak görev yaptı. 2020'de Demokratların başkan adayı olarak, Donald Trump'a, ABD Başkanlık Seçimlerinde rakip oldu.

23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Partinin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan yardımcısı olarak göreve başladı.

Yaşamı

Biden, 20 Kasım 1942'de Scranton, Pensilvanya'da İrlanda kökenli Katolik bir ailede dünyaya geldi. Babası bay Joseph Robinette Biden Sr., annesi ise bayan Catherine Eugenia Finnegan'dı. Valerie, James Brian, ve Francis W. isimlerinde üç kardeşi vardır. 1953'te ailesiyle beraber Claymont, Delaware'ye taşındı. İlk, orta, ve lise eğitimini Claymont'da alarak 1961'de mezun oldu. 1965'te Delware Ünivesitesi'nden politika bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesinden, avukat olarak 1969'da mezun oldu. Wilmington Hukuk firmasında çalışmaya başladı.