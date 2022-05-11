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Dünya ABD Başkanı Joe Biden ısrarla talep etti: Türkiye için onay verin
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden ısrarla talep etti: Türkiye için onay verin

ABD basını, Joe Biden'ın Kongre'den Türkiye'ye yönelik yeni silah satışı paketine onay vermesini talep ettiğini yazdı. Onay çıkarsa ABD, F-16'ları Türkiye'ye verecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 14:36:00 -
ABD Başkanı Joe Biden ısrarla talep etti: Türkiye için onay verin

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Biden yönetiminin Kongre'den Türkiye'ye yönelik yeni silah satışı paketine onay vermesini talep ettiğini duyurdu.

Söz konusu pakette; F-16 Blok 70 yani Viper seviyesindeki savaş uçaklarının yanı sıra çok sayıda mühimmatların satışı da yer alıyor.

Habere göre Türkiye ABD'den; AIM-9 Sidewinder füzeleri, AIM-120 Amraam füzeleri, bazı radar sistemleri ve diğer askeri ekipmanlardan talep etti.

Söz konusu paketin Kongre'ye önümüzdeki 2-3 ay içinde gönderilmesi planlanıyor.

Olumlu haberler gelmişti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; dün yaptığı açıklamada, ABD ile yürütülen F-16 alım görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının mümkün olduğunu söylemişti.

Geçtimiz günlerde ise; Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına önayak olan bazı Kongre üyelerinin; Türkiye'ye F-16 satışının NATO ve ABD'nin güvenliğine hizmet edebileceğini ifade ettiği ve bu satışa onay verebilecekleri belirtilmişti.

F-16 satışına sıcak bakıyor

Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışına sıcak baktığı biliniyor. Daha önce yapılan açıklamalarda bu dikkatle vurgulanırken; satışa onay verilmesi konusunda Kongre'ye mektup dahi gönderilmişti.

En son ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Türkiye ve Hindistan gibi ülkelere askeri satış süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getirmeleri gerektiğini belirterek Kongre'ye mesaj vermişti.

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