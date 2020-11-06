ABD Başkanı Donald Trump'tan seçimlerle ilgili yeni açıklama

ABD'de seçim sonuçları belirsizliğini hala koruyor. Donald Trump ve Joe Biden art arda açıklamalarda bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Joe Biden'ın açıklamalarının ardından halk da sokağa döküldü. Zaman zaman cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında yaşanan gerilimde tansiyon yükseliyor. Trump seçimlerde hile yapıldığını söylerken Biden ise zafer açıklamaları yapıyor. Biden'ın 'zafer' açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump son dakika açıklamalarda bulundu.Trump, "Kabul edilmeli seçime müdahale var." dedi.

Trup'ın konuşmasından satır başları:

Yasal oylara bakarsanız rahatlıkla kazandım diyebiliriz ama yasadışı oylara bakarsanız böylece seçimi çalmaya çalıştıklarını söyleyebilirsiniz. Birçok müdahalenin karşısında buraları kazandık. Oyların birçoğu geç geldi. Kritik eyaletlerde çoktan ara açık farkla kazandım. Bilerek sayma sürecini uzun sürdürdüler.

Anketler gerçekleri gizlemeye çalışıyor

Anketlerdeki saçmalıklarda ortaya çıktı. Herkesin beklediği mavi dalga yerine kırmızı dalga görüldü. Yalancı, sahte anketler seçmenleremize karşı bilerek ayarlandı. Biden'ın önde olduğunu göstermeye çalışıp bizim fonlarımızı kısmaya çalıştılar.

Seçime müdahale edilmenin ne olduğunu gördük. Seçimden bir gün önce yapılan ankette baştan aşağı yanlıştı. Benim Florida'yı açık ara kaybedeceğim söylenmişti, kazandım. Bunlar aptal insan değil, gerçekleri gizlemeye çalıştılar.

"Parti tarihindeki en çok oyu aldım"

Temsilciler Meclisi'nde tek bir sandalye bile kaybetmedik, birçok yeni sandalye de kazandık. Parti tarihindeki en çok oyu aldım.

Kimse seçmenlerimizi bastıramaz. Kabul edilmeli seçime müdahale var. Posta ile gönderilen oylar sistemi yozlaştırdı. Seçimi bizden çalmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Son söz sahibi yargıçların olacak. Birçok yolsuzluk yapıldı.

Trump'tan hile suçlaması

Ne kadar oya ihtiyaçları olduğuna bakıyorlar ve sonra o oya ulaşıyorlar. Postadan gelen bütün oylar Demokratlara çıkıyor. Pensilvanya'da 700 bin farkla kazanıyorduk şimdi fark 90 bine indi. Heryerden oy geliyor. Bu olaya rağmen yine de itiraz ediyorlar. Georgia'da 300 bin oyla öndeyken geriye düşebilecek noktaya geldik.

Michigan'da da Wisconsin'de de farklı öndeydik. Oyumuz bir anda kaybolmaya başladı. Cumhuriyetçilerin oyları sayılırken izlemeleri istenmiyor. Pencereleri gazete kağıtlarla kapattılar. Posta oylarının seçim günü ulaşması kararı vardı, bu uygulanmadı. Bariz şekilde hile yapıyorlar.