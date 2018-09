ABD Başkanı Donald Trump'tan 'savaş' hazırlığı!

Gazeteci Serdar Turgut bugünkü köşesinde çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. ABD Başkanı Trump'ın Savunma Bakanı MAttis yerine başka bir isim getirmek için arayışlara başladığını belirten Turgut, Washington kulislerinde konuşulan ismin savaş yanlısı Jack Keane olduğunu söyledi.



MAHŞERİN DÖRT ATLISI



Emekli general Jack Keane'yi Pentagon'un başına getirmeyi çok istediğini iddia eden Turgut, bu atamanın kısa sürede olması durumunda bunun büyük savaşa hazırlık olduğunu belirtti.



İşte Turgut'un o yazısı;

Eğer Washington kulislerinde konuşulan isim Jack Keane yeni savunma bakanı olursa, bunun çok tehlikeli bir gelişme olacağı belirtiliyor.

Trump’ın emekli, dört yıldızlı, general Jack Keane’yi Pentagon'un başına çok istediği, onun savaşmayı çok seven ve savaşı isteyen bir general olmasının başkana çekici geldiği söyleniyor Washington’da.

Beklendiği gibi bu atama kısa sürede olursa bu Trump’ın bir büyük savaşa hazırlandığının işareti olarak konuşuluyor ABD’nin başkentinde.

MAHŞERİN DÖRTLÜSÜ

CIA’de Gina Haspel; ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ve Dışişleri'nde Mike Pompeo’nun yanına bir de Jack Keane’nin’nin eklenmesinin ortaya sanki bir savaş kabinesi kuruluyormuş görünümü çıkaracağı konuşuluyor ve bu dörtlüye 'Mahşerin Dört Atlısı' adı takıldı Washington’da.

Bu dört isim de ABD’nin tüm global sorunlarının ancak bir savaş yoluyla çözüleceğine inanıyor. Özellikle şu anda yönetimde en etkili isim olan John Bolton bunun teorisyeni olarak da biliniyor.

Onun içinden çıktığı ‘Foundation for the Development of Democracies' (FDD) kuruluşu yönetimin bir savaş arayışını dışardan güçlü destekliyor. FDD aynı zamanda Washington’daki en Türkiye karşıtı kuruluşlardan bir tanesi olarak biliniyor. Geçenlerde en son olarak Halkbank soruşturmasını yapan ajanlara ve savcılara ödül de vermişlerdi.

Washington’daki liberal çevreler Başkan Trump’ın bir çılgınlığa hazırlanmakta olduğunu ve bunun ancak ara seçimde demokratların iyi sonuç almalarıyla belki durdurabileceğini umduklarını söylüyorlar.

BAŞKA İSİMLER DE VAR

Başkan Trump’a, Mattis yerine getirebileceği Keane dışında şu ismler de sunuldu;

Senatör Tom Cotton, senatör Lindslay Graham, senatör Jim Talent , hazine personeli David MAccormick de aday listesindeler. Ancak Jack Keane’nin yeni savunma bakanı omasına kesin gözle bakılıyor.

Bu sürecin Mattis’in Başkan Trump hakkında "Beş-altı yaşındaki çocuğun zekasına sahip" diye konuştuğunun ortaya çıkmasından sonra hızlandığı da anlatılıyor burada.