  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan Trump’a: "Savaş tweetlerle değil, sahada belirlenir!" 2 İslam ülkesi arasındaki çatışma devam ediyor İsrail’den İran için yeni savaş takvimi: "Saldırılar en az bir ay daha sürecek!" Yaşar Baş, Süleyman İrvan'ı yerin dibine soktu Avrupa’da enerji alarmı: AB faturaları düşürmek için düğmeye bastı! "Yeşil Bölge" yakınlarında patlama Trump’tan İran’a "imha" mesajı! Füzelerin yüzde 8’i kaldı Lavrov'dan ABD ve İsrail'e "fetih" dersi! "Bir günde bitiririz diyenler yanıldıklarını anladı!" Bakan Şimşek Akit TV'de duyurdu! Savaşın ardından Türkiye'den dikkat çeken hamle İran'dan Katar'a füze ve İHA saldırısı! Doha hava savunma sistemleri devrede!
Yaşam Ramazan ayında doğaya yazık ettiler! Yaban hayatına darbe vurup keçiyi yaraladılar!
Yaşam

Ramazan ayında doğaya yazık ettiler! Yaban hayatına darbe vurup keçiyi yaraladılar!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Erzurum Oltu’da kaçak avcılar tarafından vurulan 2 yaşındaki yaban keçisi, ekiplerce koruma altına alındı. Doğa severler, ‘Tetiğe değil deklanşöre basın’ çağrısı yaptı. Yetkililer kaçak avcıların peşine düştü.

Erzurum'un Oltu ilçesinde kaçak avcılarca vurulan 2 yaşındaki yaban keçisi ekiplerce koruma altına alındı.
Oltu-Narman yolu üzerindeki yaban hayatı sahasında, kimliği belirlenemeyen kaçak avcıların bir yaban keçisine ateş ederek yaraladığı ve ardından bölgeden kaçtığı öğrenildi. Yaralı keçiyi dağlık alanda yürüyemez halde fark eden Oltu Sağlık Grup Başkanlığı'nda görevli aile hekimi Dr. Halil İbrahim Taşçı, durumu Milli Parklar'a bildirdi.

 

Yaşananları anlatan Dr. Halil İbrahim Taşçı, "Ben Oltulu bir doğa severim. Oğlumla birlikte burada yaban keçilerini resim çekmek için geldiğimizde yaralı bir dağ keçisi gördük. Ramazan günü yaralayıp kaçmışlar. Yaralı keçinin görüntülerini çektim. Daha sonra milli parklara ihbarda bulundum. Görevlileri gelip olaya el attı. Dağlarda bu güzelim hayvanları görmek, izlemek fotoğraf çekmek varken neden onları vuruyorlar. Onları vurmak çok büyük yanlış. Çok büyük canilik. Buradan avcılara sesleniyorum, insanlara zarar vermeyen hiçbir canlıyı vurmayın. Onları doğal ortamlarında izlemek, nesillerinin tükenmemesi için elimizden geleni yapmalıyız. Lütfen tetiğe değil deklanşöre basın" dedi.

 

Bölge sakinleri, kaçak avcıların doğaya ve yaban hayatına zarar verdiğini belirterek yetkililerden denetimlerin artırılmasını istedi. Yetkililerin yaralı yaban keçisi için çalışma başlattığı ve kaçak avcıların tespiti için inceleme yürütüldüğü öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23