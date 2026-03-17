İzmirlilere uyarı!
İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak... İZSU hangi ilçelerin hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte detaylar...
Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 17 Mart Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...
BORNOVA, DOĞANLAR, MEVLANA 17.03.2026 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE, SİTELER 17.03.2026 saat 08:01 ile 10:01 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ, ÇANDARLI17.03.2026 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA, CUMHURİYET 17.03.2026 saat 09:34 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR, CENNETOĞLU, KARABAĞLAR, SARIYER, UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE 17.03.2026 saat 09:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK, AŞAĞI 17.03.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN, ESATPAŞA, GAYBİ, KASIMPAŞA, MERMERLİ, TÜLBENTLİ 17.03.2026 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ, EVKA-2 17.03.2026 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.