  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD Başkanı Donald Trump'ın neden ısrarla azlini istiyorlar? İşte cevabı...
Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'ın neden ısrarla azlini istiyorlar? İşte cevabı...

Kanlı Kongre baskınının kışkırtıcısı olarak gösterilen ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresine azbir zaman kalmasına rağmen demokratlar ısrarla azlini istiyor. Peki Donald Trump'ın azli kabul edilirse neleri kaybedecek? İşte cevabı...

Yeniakit Publisher
2021-01-14 19:17:00 -
ABD Başkanı Donald Trump'ın neden ısrarla azlini istiyorlar? İşte cevabı...

ABD Başkanı Donald Trump'ı ısrarla görevden almak isteyen Demokratlar, bu sayede Trump'ın "eski Başkan" olma ayrıcalıklarına da son vermek istiyor.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın Kongre'ye baskın nedeniyle "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesini kabul etti. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada azil maddesi, 197 "hayır" oyuna karşılık 232 "evet" oyu ile kabul edildi.

Senato'daki yargılama Biden dönemine kaldı

Şimdi gözler Senato'ya çevrildi. Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell, Trump'ın yargılamasının yapılacağı oturumun 20 Ocak'tan önce yapılmayacağını bildirdi.

Böylece Trump'ın Senato yargılamasının Joe Biden dönemine kalması kesinleşmiş oldu. Senato'nun Trump'ı suçlu bulması için 100 senatörün en az 3'te 2'sinin, yani en az 67 senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor.

Demokratların azil ısrarı

Kongre'de 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar nedeniyle Donald Trump'ın Demokratlar tarafından ısrarla azledilmesinin nedenleri ortaya çıktı.

ABD'de son yapılan ankette, 2024 seçimlerinde destekçileri tarafından yeniden adaylığı istenen Donald Trump için azil yoluyla bu ihtimalin önü kesilebilir.

Trump ayrıcalıklarını kaybedebilir

Ayrıca Trump, azledilmesi halinde "eski Başkan" olma ayrıcalıklarını kaybetmeyle karşı karşıya kalacak.
Bu ayrıcalıklar; yıllık 400 bin dolarlık maaşı, 1 milyon dolarlık seyahat bütçesini ve Gizli servis korumasını kapsıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kararlarını duyurdular: Cumhur İttifakı ile hareket edeceğiz
Siyaset

Kararlarını duyurdular: Cumhur İttifakı ile hareket edeceğiz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 2023 seçimleri için partisinin ittifak kararını kamuoyu ile paylaştı.
Kaan Sarıaydın'dan olay sözler: Ses getiren suikastler olacak
Gündem

Kaan Sarıaydın'dan olay sözler: Ses getiren suikastler olacak

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, ABD'de meydana gelen olaylara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
WhatsApp ile ilgili son gelişme olay oldu! Geri çekildiler
Dünya

WhatsApp ile ilgili son gelişme olay oldu! Geri çekildiler

WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik ilkesi kararı sonrası birçok kullanıcı BİP'e geçti. Uygulama marketleri, son günlerde WhatsApp yerine BİP'i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay