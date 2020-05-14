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Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'a dava açtılar! "Haksız kâr elde etti"

ABD'nin Maryland ve Columbia Bölgesi avukatları, Başkan Donald Trump’ın, Washington şehir merkezindeki oteline yabancı ve eyalet hükümet ziyaretçilerinden yasadışı bir şekilde kâr ettiği gerekçesiyle dava açtı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:42:00 -
ABD Başkanı Donald Trump'a dava açtılar! "Haksız kâr elde etti"

ABD'de faaliyet gösteren D.C Otel'den Başkan Donald Trump'a kötü haber geldi. ABD'nin Maryland ve Columbia Bölgesi avukatları,Trump’a açtı.

ABD temyiz mahkemesi Trump'ın Washington DC'deki bir otel sahibi olduğunu iddia eden bir davayı sonlandırma çabalarını reddetti. Söz konusu davayı açan avukatlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Washington şehir merkezindeki oteline yabancı ve eyalet hükümet ziyaretçilerinden yasadışı bir şekilde kâr ettiğini iddia etti.

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın 2017 yılında uluslararası otel zinciri, bir grup avukat tarafından kendisine anayasayı ihlal suçlaması yöneltmesine neden olmuştu. Göreve başladığı ilk gün Kongrede yemin ederek görevine başlayan Başkan Trump, dünya genelindeki yatırımlarının görevine etki ettiği gerekçesiyle ülkedeki bazı hukukçuların hedefi olmuş, Trump ise yabancı hükümetlerden gelen otel gelirlerini ABD Hazinesine aktaracağını belirtmişti.

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