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Aktüel ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Bill Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını duyurdu.
Aktüel

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Bill Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 01:54:04 -
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Bill Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını duyurdu.
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