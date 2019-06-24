0553 313 94 23

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan ne istediğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, savaşın eşiğine geldikleri İran'la ilgili açıklama yaptı. Trump, “ABD’nin İran’dan isteği çok basit, nükleer silah ve teröre destek yok” dedi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:29
ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan ne istediğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada Çin, Japonya ve İran'a karşı uyarılarda bulundu. Trump, “Çin, petrolün yüzde 91'ini, Japonya yüzde 62'sini ve diğer birçok ülke de aynı şekilde Hürmüz Boğazı'ndan alıyor. Neden diğer ülkeler için nakliye rotasını yıllardır sıfır tazminat karşılığında koruyoruz. Bu ülkelerin hepsi, her zaman tehlikeli bir yolculuk yapan gemilerini korumalı. ABD'nin dünyanın herhangi bir yerindeki en büyük enerji üreticisi haline gelmesi için orada olması bile gerekmiyor” dedi.

İran'a mesaj

İran'a ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, “ABD'nin İran'dan isteği çok basit, nükleer silah ve teröre destek yok” ifadelerini kullandı.

Umman Körfezi'nde 13 Haziran'da İran kıyıları yakınlarında 'Front Altair' ve 'Kokuka Courageous' adlı petrol tankerlerine saldırı düzenlenmişti. ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. İran ise saldırıyla hiçbir bağlantısı olmadığını belirterek, suçlamaları reddetmişti. Yaşanan olayların ardından İran 20 Haziran'da hava sahasına giren ABD'ye ait askeri bir insansız hava aracını vurmuş, iki ülke arasındaki gerilim tırmanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 18:29
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. ABD
  3. İran
  4. ABD-İran krizi
  5. İran açıklaması
  6. Twitter

YORUM YAZ

  • AkilAkil49 dk önce
    Sen terörün babası İsrail anası olunca bir şey yokona buna ders versiyonbir şey istemiyoryok öyle yagma sen de somur düğün devlet Ler den çek gitondan sonra İsrail'e çalışıyor koskoca Amerika İsrail'e köpek olmuş İsrail için hirliyor host köpek
  • Isteyene bakIsteyene bak54 dk önce
    Terore destek veren de sensin nukleer silah bulunduran da sensin. Aynen chp li gibisin tramp

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor'da
  1. Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor'da
  2. Avrupa borsaları İngiltere hariç..
  3. Azerbaycan ile e-devlette iş birliği
  4. CHP'de "Ben başlattım" kavgası!
  5. Eski Bakan Yücel Seçkiner vefat etti
  6. Nijerya'da 122 silahlı çete üyesi..
  7. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Prens..
  8. Bakan Kasapoğlu’ndan Yücel Seçkiner..
  9. Birleşmiş Milletler'den Mali için acil..
  10. Polisle çatışan hırsızlık zanlıları..
  11. Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor’da
  12. Ekili arazi çıkan yangında küle döndü
  13. Arap ve İslam ülkelerine Yüzyılın..
  14. IMF Başkanı Lagarde Malezya'da
  15. Mikail Özerler’den altın madalya
  16. Motorine 22 kuruş zam
  17. DÜZELTME - "Motorine 29 kuruş zam"..
  18. ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri..
  19. Samsun'da uyuşturucu operasyonu
  20. Eski Spor Bakanı hayatını kaybetti
  21. Alanya’da silahlı kavga: 1 yaralı
  22. TİKA'dan Ürdün'de tarıma destek
  23. Mustafa Destici'den seçim sonuçları..
  24. LGS'de acı tablo! Milli Eğitim,..
  25. LGS Türkiye birincisi devlet okulundan
  26. Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 ölü
  27. Göç ve Uluslararası Koruma Projesi
  28. SPK haftalık bülteni
  29. ABD Başkanı Trump'tan flaş İran kararı
  30. Meteorolojiden flaş uyarı! Sıcaklıklar..
AK Partili isimden flaş açıklama: Toparlanın gitmiyoruz
AK Partili isimden flaş açıklama: Toparlanın gitmiyoruz
İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
İşte İstanbul seçim sonuçları!
İşte İstanbul seçim sonuçları!

Günün Karikatürü

23 Haziran 2019
Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı