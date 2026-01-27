  • İSTANBUL
ABD Başkanı Donald Trump duyurdu: Suriye Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
Dünya

ABD Başkanı Donald Trump duyurdu: Suriye Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump duyurdu: Suriye Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump "Suriye Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik" açılamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile "çok iyi" bir görüşme yaptığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, seçim çalışmaları bağlamında Iowa eyaletine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

 

Trump, "Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor. Bundan dolayı çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

