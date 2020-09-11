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Aktüel ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını duyurdu.
Aktüel

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 20:04:35 -
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını duyurdu.
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