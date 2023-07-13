ABD Başkanı Biden'ın teşekkür videosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda Türkiye ile varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin video kolajını yayınladı.

Biden, "Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Bu zirvenin NATO savunmasına olan bağlılığı yeniden teyit ettiğini kaydeden Biden, "Umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

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Erdoğan'dan Biden'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine teşekkür eden ABD Başkanı Biden'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Türkiye olarak her zaman olduğu gibi NATO'nun genişlemesine ve ittifakın güçlenmesine samimiyet, sorumluluk bilinci ve ilkeli bir duruş ile destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

Başta terörle mücadele olmak üzere tüm güvenlik sınamalarına karşı ittifakımızın görüş birliği içerisinde güçlü çözümler üretmesinin ve müttefikler arasındaki bağların kuvvetlenmesinin bölgesel ve küresel barışın tesisinde çok büyük bir rol oynayacağına inanıyorum. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları ve kazan-kazan esasına göre şekillenen bölgesel ve küresel açılımları dikkate alındığı müddetçe yapıcı tavrımızı sürdüreceğiz. İttifaka verdiğiniz şahsi destek, iyi dilekleriniz ve iltifatınız için teşekkür ederim Sayın Başkan.