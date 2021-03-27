ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi. Biden koronavirüsten hayatını kaybedenlerin acısını paylaştığını söyledi.
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta, COVID-19 salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm halkının acısını paylaştığını söyledi.
"Türk vatandaşlarının acısını paylaşıyorum"
Edinilen bilgiye göre, “Sayın Cumhurbaşkanı” hitabıyla başlayan mektupta, Biden “Size ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en iyi dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.
Biden, COVID-19 salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm halkının acısını paylaştığını dile getirdi.
Liderler Zirvesi'ne davet etti
COVID-19 salgınına karşı ortak mücadeleyi sürdürürken iklim değişikliği tehdidini gözden kaçırmamak gerektiğini belirten Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 22-23 Nisan’da çevrimiçi gerçekleştirilecek iklim temalı Liderler Zirvesine davet etti.
Biden, zirvenin, iklim krizine karşı ortak çabalar konusunda dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini ve diğer küresel paydaşları bir araya getireceğini belirtti.