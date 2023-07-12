ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir mesaj paylaştı.
Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
Başkan Biden, NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik kararıyla "daha tarihi" bir anlam kazandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir fotoğrafını da paylaşan Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı." ifadelerini kullandı.