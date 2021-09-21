ABD Başkanı Biden'dan 'birlik olalım' çağrısı: Ortak bir gelecek oluşturmalıyız, yeni yöntemlerle...

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

İklim değişikliği ve fiber saldırılarla ilgili konuşan Biden, Afganistan'da yaşananlara değindi.

Biden, Afganistan'da 20 yıllık savaşı sonlandırdıklarını söyledi.

Açıklamalarına devam eden ABD Başkanı Biden, kendilerini ve müttefiklerini korumaya devam edeceklerini ancak her soruna askeri çözümle yanıt vermeyeceklerini belirtti.

"Ortak geleceğimizi fark etmemiz için birlikte hareket etmeliyiz"

"ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı." diyen Biden, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İlk kez size hitap ediyorum. Bu yıl büyük acılar çektik. Çok fazla kişi pandemide hayatını kaybetti. Yaklaşık 4,5 milyon kişiyi kaybettik. Her ulustan insan hayatını kaybetti. Her ölüm bizim kalbimizi kırdı. Şunu hatırlamalıyız, ortak geleceğimizi fark etmemiz için birlikte hareket etmeliyiz.

"Önümüzde önemli fırsatlar da var"

Önümüzde almamız gereken acil bir karar var. Kararlı bir 10 yıl geçirmemiz gerekiyor. Tam anlamıyla geleceğimizi belirleyecek bu 10 yıl. Küresel camia olarak önümüzde krizler var. Önümüzde önemli fırsatlar da var. Birlikte çalışıp, gerekli kararları alacağız. Kendimizi bir sonraki pandemiye hazırlayabilmek için. Mevcut araçları kullanamazsak daha tehlikeyi varyantlar karşımıza çıkacak.

İklim değişikliği de bir başka zorluk olarak karşımızda. Pek çok felaketle karşı karşıyayız. Yükselen denizler de dahil olmak üzere. İnsan onuru ve insan haklarıyla hareket etmemiz gerekiyor. Uluslararası sistemi kullanırken, BM İnsan Hakları Sözleşmesi ve Çerçeve Sözleşme de dahil olmak üzere yeni tehditlerle bu araçları kullanarak mücadele edeceğiz. Evrensel prensipleri kullanmazsak çok da başarılı olamayacağız.

"Yeni yöntemlerle insanları tüm dünyada ayağa kaldırmaya çalışacağız"

Şu an bu soruları nasıl yanıtlayacağız, buna bakmamız gerekiyor. Birlikte mi hareket edeceğiz buna bakmamız gerekiyor. ABD'nin müttefikleriyle bu sorunlarla nasıl baş edeceğini paylaşacağım. Geçmişle mücadele etmek yerine biz gözümüzü doğru yere dikmeliyiz, kaynaklarımızı doğru yere aktarmalıyız. İklim değişikliğiyle mücadele etmek, siber saldırılarla, gelişmekte olan teknolojileri konu edinerek mücadele etmek amacımız olacak.

Afganistan'da 20 yıldır devam eden savaşı sonlandırdık. Yeni bir başlık açtık. Sürekli diplomasiyi kullanacağız. Yeni yöntemlerle insanları tüm dünyada ayağa kaldırmaya çalışacağız. Sorunlar ne kadar zor olursa olsun hükümetler insanlar içindir diyoruz. Herkes için çalışılması gerektiği kanaatindeyiz hükümetlerin. ABD şimdi odağını Pasifik bölgesine de yönlendirirken partnerlerimizle çalışıyoruz. BM gibi kurumları kullanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"Ortak bir gelecek oluşturmalıyız"

Temel bir gerçek var; küresel bir camia olarak bizim başarımız başkalarının da başarısına bağlı. Halklarımız için birlikte çalışmamız gerekiyor. Dünyanın geri kalanıyla da ilgilenmemiz gerekiyor. Ortak bir gelecek oluşturmalıyız. Güvenlik, refah, özgürlüğümüz tam da bu noktada birbirimizle ilintili. Bunu çok güçlü bir şekilde yapmamız lazım. Son aylara bakacak olursak, biz bir ittifak kurmak istedik, ortaklıklarımızı yeniledik.

Ortakların ABD için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha teyit ettik. NATO'yla ilgili taahhütlerimizin altını çizdik. Bugün ve yarının tehditleriyle mücadele etmek için çalıştık. AB bizim için önemli partner. Birlikte çalışıyoruz. Avustralya, Hindistan, Japonya gibi ülkelerle birlikte çalışma kararlılığımızı yeniledik. Gelişen teknolojiler ve iklim değişikliğinde bu ülkelerle çalışacağız. Burada daha iyi ekonomik sonuçlar temin edebilmek amacımız.

"Bugün pek çok sorun silahla çözülemez"

Uluslararası forumlardaki eski konumuza geri döndük. Burada amacımız küresel eylemi yayabilmek, zorluklarla mücadele edebilmek. DSÖ ile birlikte çalışıyoruz. Tüm dünyaya aşı temin etmeye çalışıyoruz. Paris İklim Değişikliği Sözleşmesi'ne geri döndük. ABD eski konumuna geri dönerken bir örnek teşkil etmeye çalışıyoruz. ABD saldırılara yönelik olarak müttefiklerini ve kendilerini savunmayı sürdürecektir. Gerekirse güç kullanacak; ancak ABD'nin çıkarı doğrultusunda bu çalışmaları sürdürecek. Amerikan halkının rızasını alarak bunları gerçekleştiririz. Ortaklarla müttefik anlayışıyla bunu gerçekleştireceğiz. ABD askeri çözümün son çaremiz olması gerekiyor. Her soruna askeri çözümle yanıt vermememiz gerekiyor.

Bugün pek çok sorun silahla çözülemez. Silahlar Covid-19'a çözüm getiremez. Bizim ortak bir şekilde bilimi kullanmamız gerekiyor. Mümkün mertebe hızlı harekete geçmemiz gerekiyor. Gelecek için yeni mekanizmalar oluşturmamız lazım küresel sağlık güvenliğini oluşturmak için."