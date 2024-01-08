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Dünya ABD Başkanı Biden'a şok! Konuşurken neye uğradığını şaşırdı
Dünya

ABD Başkanı Biden'a şok! Konuşurken neye uğradığını şaşırdı

Yeniakit Publisher
2024-01-08 23:32:00 - 2024-01-08 23:54:49

Gazze'de sivillere bomba yağdıran İsrail'e destek veren ABD Başkanı Joe Biden kilisede protesto edildi. Biden’ın konuşması Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan protestocular tarafından kesildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina eyaletinde yer alan Charleston kentinde 2015 yılında silahlı saldırıya uğrayan 9 kişinin öldürüldüğü Rahibe Emanuel AME Kilisesi'nde konuşma yaptığı sırada protesto edildi.

Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, defalarca “Ateşkes şimdi” sloganı attı.

Göstericilerin kiliseden çıkarıldı

Göstericilerin kiliseden çıkarılmasının ardından konuşmasına devam eden Biden, "Onların tutkusunu anlıyorum ve Gazze'den çekilmelerini sağlamak için İsrail hükümetiyle sessizce çalışıyorum" dedi.


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Bunun üzerine kilisedeki katılımcılardan birinin Biden’a, "Sen iyi bir adamsın" demesinin ardından kalabalık "Dört yıl daha" sloganı attı.

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