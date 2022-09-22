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Dünya ABD Başkanı Biden yine sosyal medyanın diline düştü! Bakın sahnede ne yaptı
Dünya

ABD Başkanı Biden yine sosyal medyanın diline düştü! Bakın sahnede ne yaptı

ABD Başkanı Joe Biden bir konferansta yaptığı konuşmanın ardından sağa sola dönüp ilginç hareketler sergilemesiyle yeniden sosyal medyanın diline düştü.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 17:35:00 -
ABD Başkanı Biden yine sosyal medyanın diline düştü! Bakın sahnede ne yaptı

ABD Başkanlığına oturduğundan bu yana tuhaf hareketleriyle gündeme gelen Joe Biden bir kez daha sosyal medyanın diline düştü.

Hakkında demans ve alzaymır hastası olduğu iddiaları bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Global Fund's Konferansı'nda yaptığı konuşmanın ardından bir sağa bir sola döndü durdu.

Sahnede ne yapacağını unuttu

Konuşmasından sonra kürsüyü terk edip sahneden inmek isteyen Biden ne yapacağını unuttu. Şaşkın anları kameralara yansıyan Biden'ın o halleri sosyal medyada gündem oldu.

 

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