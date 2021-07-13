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Dünya ABD Başkanı Biden, Türkiye Büyükelçiliği için adayını açıkladı
Dünya

ABD Başkanı Biden, Türkiye Büyükelçiliği için adayını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 23:34:00 - 2021-07-13 23:47:25
ABD Başkanı Biden, Türkiye Büyükelçiliği için adayını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği bildirildi.

NTV Washington DC Temsilcisi Hüseyin Günay'a göre Flake adaylığı kabul etti. Senato onaylarsa Jeff Flake ABD’nin yeni büyükelçisi olacak.

Trump'a muhalif isim olarak biliniyor

Jeff Flake, Cumhuriyetçi Parti Senatörü olsa da eski ABD Başkanı Donald Trump'ın en sert muhaliflerinden birisi olarak biliniyordu.

Ayrıntılar geliyor...

Jeff Flake

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