ABD Başkanı Biden, Türkiye Büyükelçiliği için adayını açıkladı
ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği bildirildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği bildirildi.
NTV Washington DC Temsilcisi Hüseyin Günay'a göre Flake adaylığı kabul etti. Senato onaylarsa Jeff Flake ABD’nin yeni büyükelçisi olacak.
Trump'a muhalif isim olarak biliniyor
Jeff Flake, Cumhuriyetçi Parti Senatörü olsa da eski ABD Başkanı Donald Trump'ın en sert muhaliflerinden birisi olarak biliniyordu.
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Jeff Flake