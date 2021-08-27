ABD Başkanı Biden: Büyük bir karadeliğe çekilmiş gibi hissediyoruz

ABD Başkanı Joe Biden Kabil'deki patlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Biden, saldırıları DEAŞ'ın Horasan kolunun yaptığını belirtti.

Biden'ın açıklamalarından satır başları:

Durumu anbean takip ediyoruz. Sürekli güncellenen bir durum var. Hayatını kaybeden ABD askerleri bizim için kahraman olarak anılacaktır. Dünya tarihinde hiç görülmemiş bir tahliye sürecinin içinde bulundular. 70 binden fazla insanı tahliye ettiğimizi söyleyebilirim.

Eşimle birlikte kalbimizin acıdığını ifade etmek isterim. Dünyadaki önemli bir askeri gücü elinde bulunduran bir ülke olarak geçtiğimiz 6 ay içerisinde görüntüye baktığımız zaman eve dönen askerleri, Irak'taki askerin eve dönüşünü düşünüyorum. Bir sürü dersler çıkardık. Büyük bir karadeliğe çekilmiş gibi hissediyoruz ve buradan çıkış göremiyoruz.

"Bugün kaybedilmiş canlar özgürlük adına kaybedilmiş canlandır"

Orada bir sorumluluğumuz var. O kahramanların ailelerine karşılık sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları yerine getireceğiz. Bugün kaybedilmiş canlar özgürlük adına kaybedilmiş canlandır.

"Bedelini ödetmek için peşlerine düşeceğiz"

Unutmayacağız, affetmeyeceğiz ve sizi bulup her şeyin hesabını soracağız. Geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde birçoğumuz şunu düşünmüş olabilir. DEAŞ'in gözleri açıldı. Art arda üzerimize bu saldırıyı yapmayı planlıyorlardı. Bu misyon bizim için çok tehlikeliydi. Bu misyonu bu noktaya kadar yürütmeyi başardık. Bu şekilde ilerleyeceğini biliyorduk. Bu saldırıları bekliyorduk. Tahliye sürecini devam ettireceğiz ve misyonumuzu tamamlayacağız.

Kabil'de bu saldırıyı gerçekleştirenler biliyorlar ki biz affetmeyeceğiz, unutmayacağız ve bedelini ödetmek için peşlerine düşeceğiz. Amerika bundan etkilenmeyecek ve güvenimiz tam bir şekilde kurtarabildiğimiz Amerikalı ve Afgan müttefikleri oradan tahliye edeceğiz.