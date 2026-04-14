  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bahçeli’den Netanyahu’ya yaylım ateşi: Türkiye iftirayla yönü değişecek bir devlet değil Başkan Erdoğan’dan ‘aile’ vurgusu yaparak uyardı: Bu bir milli güvenlik ve beka meselesidir Herkes İran'dan misilleme beklerken... İsrail'in kalbini İHA ile vurdular Ömer Çelik: Katil İsrail barış görüşmelerini sabote ediyor Trump'tan sarsıcı iddia! İran donanması artık denizin dibinde! Türkiye’nin etrafı yanarken hükümeti eleştiriyordu! Almanya savaşta mı Ali Babacan? Türkiye madenini çıkarıyor, ses CHP’den geliyor! Sanki İngiliz partisi İran’a verilen süre doldu! Hürmüz’de ABD ablukası başladı! Trump: Yaklaşan gemileri imha ederiz Pezeşkiyan'ın Papa ve Trump yorumu dünyanın gündeminde! "Allah adına size şan ve şeref diliyorum" Enerjide merkez ülke olma hedefine bir adım daha! TPAO ve TotalEnergies mutabakat zaptı imzaladı
ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İran açıklaması! "Çok ilerleme kaydedildi"
Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İran açıklaması! "Çok ilerleme kaydedildi"

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İran açıklaması! "Çok ilerleme kaydedildi"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile Pakistan’da yürütülen temaslarda önemli ilerleme sağlandığını söyledi. Ancak Vance, görüşmelerin devam edip etmeyeceği ve olası bir anlaşmanın kaderinin artık büyük ölçüde İran’ın tutumuna bağlı olduğunu savundu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile Pakistan’da gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, sürecin tamamen sonuçsuz görülmemesi gerektiğini dile getirdi. Vance, görüşmelerde kayda değer mesafe alındığını belirterek, taraflar arasında önemli başlıklarda ilerleme sağlandığını ifade etti.

Bu açıklama, İslamabad’daki temasların resmi bir anlaşmayla sonuçlanmamasına rağmen Washington’un diplomasi kanalını tamamen kapatmadığını gösterdi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Amerikan Fox News kanalına İran ile müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

Pakistan’daki İran heyetinin anlaşma sonuçlandırma yetkisine sahip olmadığını iddia eden Vance, ABD heyetinin bu nedenle oradan ayrıldığını öne sürdü.

Vance, daha fazla görüşme olup olmayacağı ve nihayetinde bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı konusunda “bence top (karar) İran’ın sahasında” yorumunda bulundu.

“İran'ın ekonomik olarak normal bir ülke olabilmesi için nükleer silah peşinde olmaması gerektiğini” savunan Vance, anlaşma sağlanamamasına rağmen görüşmelere ilişkin çok ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Vance, “Bazı iyi görüşmeler yaptık. Sanırım ilk kez İran hükümeti ile ABD hükümetinin bu kadar üst düzeyde görüştüğünü gördünüz.” dedi.

Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

Rusya'dan İran hamlesi!
Rusya'dan İran hamlesi!

Dünya

Rusya'dan İran hamlesi!

ABD'nin İran’dan uranyum talebi
ABD'nin İran’dan uranyum talebi

Dünya

ABD'nin İran’dan uranyum talebi

Dikkat çeken gelişme! İran yaralarını sarmaya başladı
Dikkat çeken gelişme! İran yaralarını sarmaya başladı

Dünya

Dikkat çeken gelişme! İran yaralarını sarmaya başladı

İran 5 ülkeden savaş tazminatı talep etti
İran 5 ülkeden savaş tazminatı talep etti

Dünya

İran 5 ülkeden savaş tazminatı talep etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23