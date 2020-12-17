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Aktüel ABD Başkan Yardımcısı Pence, görevden ayrılmadan İsrail, Bahreyn ve Belçika'yı ziyaret edecek
Aktüel

ABD Başkan Yardımcısı Pence, görevden ayrılmadan İsrail, Bahreyn ve Belçika'yı ziyaret edecek

Yeniakit Publisher
2020-12-17 18:27:18 -
ABD Başkan Yardımcısı Pence, görevden ayrılmadan İsrail, Bahreyn ve Belçika'yı ziyaret edecek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Kongre'de seçim sonuçlarının kesinleşeceği 6 Ocak'taki oturumun ardından, görev süresi dolmadan İsrail, Bahreyn ve Belçika'ya resmi ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

ABD basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, görevini 20 Ocak'ta Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e bırakacak Pence'in son yurt dışı ziyaretlerine ilişkin detayları paylaştı.

Kaynaklar, 3 Kasım'da yapılan ve Biden'ın zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştirilmesi için 6 Ocak'taki Kongre oturumunu yönetecek Pence'in, bunun ardından Avrupa ve Orta Doğu'ya resmi ziyaretlerde bulunacağını belirtti.

Pence'in İsrail, Bahreyn ve Belçika'ya da ziyarette bulunacağını kaydeden kaynaklar, ziyarete dahil edilecek diğer ülkelerle ilgili görüşmelerin sürdüğü bilgisini verdi.



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