ABD basını yazdı: Erdoğan, ABD’nin ‘güvence’ isteğini reddetti

Amerikan Wall Street Journal gazetesi; ABD'nin, Suriye'deki terör örgütü PKK yanlısı gruplara karşı Türkiye'nin operasyon düzenlemeyeceğine dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ‘güvence' istediğini, Erdoğan'ın ise bunu reddettiğini yazdı.Gazete ayrıca; Başkan Trump'ın, ‘Suriye'den geri çekilme emri' verdikten üç ay sonra, ABD ordusunun Suriye'de yaklaşık 1000 askeri tutmayı planladığını belirtti, Gazete; Trump'ın Türkiye ile Avrupalı müttefikleri ve ABD'nin desteklediği Kürt gruplarına karşı Suriye'nin kuzey doğusunda ‘güvenli bir bölge' kurulması konusunda anlaşma sağlayamadığını yazdı.ABD'nin, Türkiye'nin operasyona hazırlandığı Kürt gruplarla çalışmaya devam etmeyi planladığını belirten gazete; Suriye'nin, kuzeyinden güneye kadar olan bölgede, 1000 kadar Amerikan askeri tutabileceğini söyledi.“DAEŞ'in son saldırılarda yok edilmesinden sonra ABD, Trump'ın ilk önce verdiği emir doğrultusunda, yüzlerce Amerikan kuvvetini geri çekmeye odaklandı” diyen gazete; ancak, ülkede gelişen tartışmaların, Başkan Trump'ın geçen aralık' ayında “Suriye'den bütün askerlerimizi çekeceğiz” açıklamasından sonra yön değiştirdiğini belirtti ve Suriye'den 2 binden fazla ABD askerinin hepsini çekme konusundaki asıl kararı etkileyen ise Savunma Bakanı (Pentagon) Jim Mattis'in, istifa tehdidi olduğunu dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvence vermedi

Wall Street Journal gazetesi, “Başkan Trump'ın ilk başta, kararının önünde durdu; ancak ulusal güvenlik ekibinin üyeleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Amerika'nın geri çekilmesi halinde, ABD'nin desteklediği Kürt gruplarına operasyon düzenlemeyeceğini dair güvence vermesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunu reddetti” dedi ve gazete yazısını şöyle sürdürdü: “ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'un geçen şubat ayında yaptığı açıklamada, DAEŞ'e karşı mücadelenin bitmediğini açıklaması ile Başkan Trump'ın geçen aralık ayında yaptığı konuşmasında DAEŞ'in tamamen mağlup olduğu açıklamasıyla çelişti. Her yönden gelen baskılar karşısında bunalan Trump'ın, Suriye'den tamamen geri çekilme fikrinden vazgeçerek, bu ülkede yaklaşık 200 ABD askerini tutmaya karar verdi.Trump, DAEŞ ile mücadeleyi destekleyen ve Türkiye tarafından tehdit edilen Kürt grupların korunmasını sağlamak ve İran'ın etkisine karşı bir siper görevi yapmak için politikasını ayarlama konusunda birçok danışmandan baskı aldı.Geçen şubat ayında 200 asker bırakma kararı Trump'ın, Erdoğan'la telefonla konuşmasından sonra açıklandı. Bir Beyaz Saray yetkilisinin yaptığı açıklamada, iki liderin Suriye ile ilgili olarak "potansiyel güvenli bir bölge oluşturma konusunda koordinasyonu sürdürme" konusunda anlaştıklarını söyledi. Ancak bu güvenli bölge hâlâ gerçekleşmedi.”