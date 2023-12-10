ABD basını: Washington, İsrail’e süre verdi!

ABD basını, Washington’ın Tel Aviv’e Gazze’ye yönelik saldırıları sonlandırması için süre verdiğini yazdı.

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun İsrail’deki ismi verilmeyen 3 yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Joe Biden hükümetinin, İsrail'e Gazze'ye saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar süre verdiği" belirtildi.

Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da 30 Kasım'da Tel Aviv'e vardığı İsrail ziyaretinde verilen bu süreyi vurguladığı ifade edildi.

“O KADAR KREDİNİZ YOK”

İsrailli yetkililerin Gazze'deki saldırılara ilişkin "aylar sürecek planlarını" Blinken ile paylaştığı bildirilen haberde, Blinken'ın "O kadar krediniz yok" yanıtını verdiği öne sürüldü.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Blinken'ın ziyareti kapsamında İsrail savaş kabinesinde saldırıların aylar değil haftalar içinde bitmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunduğu aktarılmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ATEŞKES ÇAĞRISI ABD’YE TAKILDI

Ancak ABD, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını veto etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu karar hakkında ABD’nin doğru tutum aldığını söyledi ve “Çok takdir ediyorum” dedi.

Netanyahu, tasarıya destek veren ülkeleri, "Diğer ülkeler de bir taraftan Hamas'ın ortadan kaldırılmasını destekleyip diğer taraftan da Hamas'ı ortadan kaldırmayı hedefleyen savaşı sonlandırma çağrısı yapmanın imkansız olduğunu anlamalılar" ifadeleriyle eleştirdi.