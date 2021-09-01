  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de acil durum ilanı!
İçişleri Bakanlığı'ndan göçmen kararı
Beşiktaş, Montero'yu yeniden kadrosuna kattı
Erdoğan subay ve astsubay mezuniyet törenine katıldı
Gündem ABD basını taşeron teröristlere kötü haberi verdi: ABD çekilecek, Türkiye güçlenecek
Gündem

ABD basını taşeron teröristlere kötü haberi verdi: ABD çekilecek, Türkiye güçlenecek

Amerika'da yayımlanan Foreign Policy dergisi, Amerika'nın Suriye'den çekileceğini ve bölgede Türkiye'nin gücünün çok daha etkin olacağını yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 20:22:00 -
ABD basını taşeron teröristlere kötü haberi verdi: ABD çekilecek, Türkiye güçlenecek

ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına yakınlığı ile bilinen Foreign Policy dergisi, Amerika'nın Afganistan'dan çekilme kararının ardından sıranın Suriye'ye geldiğini yazdı.

Dergi, ABD'nin Afganistan'ın ardından Suriye'den de çekileceğini belirtti.

ABD Suriye politikasından uzaklaşıyor

Joe Biden'ın başkanlığa seçilmesinin ardından Orta Doğu politikasına vurgu yapılan makalede, ABD yönetiminin Suriye politikasından gittikçe uzaklaştığı vurgulandı.

Washington yönetiminin alacağı bu karar sonrası 2014'ten bu yana destek verdiği PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin akıbeti de yer aldı.

Tükiye bölgede etkin güç olacak

ABD’nin çekilme kararının hayata geçmesi halinde Türkiye’nin Suriye’deki konumunun güçleneceğini düşünülüyor.

ABD'nin çekilmesiyle birlikte Türkiye'nin bölgede gücünü artırmasının, YPG'nin sonunun geleceğine işaret olduğu makalede dikkat çeken diğer bir detay oldu.

Rusya'nın Suriye Temsilcisi açıkladı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, ABD’nin güçlerini Suriye’den her an çekebileceğini söylemişti.

Lavrentiev, Rus basınına verdiği demeçte, “ABD güçlerinin Suriye’den çekilmesinin her an gerçekleşebileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay