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Dünya ABD basını, ABD yönetimini hedef aldı: Ahlaki felaket!
Dünya

ABD basını, ABD yönetimini hedef aldı: Ahlaki felaket!

Washington Post gazetesi, ABD askerlerinin Afganistan'dan çıkarken kendi hesaplarına çalışan binlerce Afgan'ı geride bırakmasını "ahlaki bir felaket" olarak yorumladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 23:37:00 -
ABD basını, ABD yönetimini hedef aldı: Ahlaki felaket!

Washington Post Yayın Kurulu, "Amerika, Afganistan'da ardından binlerce insan bırakıyor. Bu ahlaki bir felaket" başlıklı bir başyazı yayımladı.

ABD'nin Afganistan'dan temmuz sonundan bu yana 122 bin kişiyi tahliye ettiği ancak bunun yeterli olmadığı belirtilen yazıda, şu anda Afganistan'da daha önce ABD için çalışan tercümanların, ailelerin ve Biden yönetimi tarafından "savunmasız" olarak nitelendirilen binlerce kişinin kaldığı vurgulandı.

Yazıda, "Geçen perşembe havalimanındaki korkunç terör saldırısından sonra kötüleşen güvenlik nedeniyle, ABD askerleri pazartesi günü kendi ayrılışlarına hazırlandı ve ayrılmak isteyen kişiler için zaman doldu. Bu ahlaki bir felaket. Bunun sorumlusu da ölümcül tehlikelere rağmen cesur ve profesyonel davranan Kabil'deki askeri ve diplomatik personel değil, Biden ve yönetiminin stratejik ve taktiksel hatalarıdır." ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

ABD once kullanir, sonra delige supurur

Bazilari hemen supurmeyin, biraz daha kullanin diye yalvarsa da akibet degismez.
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