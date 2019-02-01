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ABD BAE'yi böyle kandırdı!

Rus uzmanlar, ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne uydularının Rus cihazıyla çarpışma riski olduğunu söyleyerek kandırdığını açıkladı.

01 Şubat 2019 Cuma 23:29
ABD BAE'yi böyle kandırdı!

Sputnik'in ulaştığı Astro-Kozmik Bilim Merkezi'nin hazırladığı rapora göre, Rus uzmanlar, ABD askerlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) uydularının Rus cihazıyla çarpışma riski olduğunu söyleyerek onları yanlış yönlendirdiğini tespit etti.

Rapora göre, Mayıs 2018'de BAE, Arap uydusu YahSat-1B'nin Rus cihazı Luch'la tehlikeli şekilde yakınlaştıkları şeklinde bilgi aldı. ABD'liler cihazların 140 metreden 9.65 kilometre mesafeye kadar yan yana uçtuklarını iddia etti.

"Yanıt vermek zorunda kaldılar"

Belgede, "Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Roskosmos, BAE'nin durumu tehlikeli ve muhtemelen Rus tarafının kasıtlı bir girişimi olarak değerlendirdiği notasına yanıt vermek zorunda kaldılar" bilgisi de yer aldı.

Asıl gerçek: Rus uydusunun 40 km'den fazla yaklaşmadığı

Sonuç olarak YahSat-1B bir kaçış manevrası yapmak zorunda kaldı. Ancak, Rus tehlikeli durum uyarı sisteminden gelen veriler, uyduların gerçekte birbirine 40 km'den fazla yaklaşmadığını gösterdi.

Arap askeri ve sivil iletişim uydusu YahSat-1B, 2012 yılının Nisan ayında, Rus röle cihazı Luch ise Eylül 2014'te yörüngeye girdi.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 23:29
  1. Rusya
  2. ABD
  3. BAE

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