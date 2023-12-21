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Teknoloji ABD Ay'a kalıcı üs kuruyor
Teknoloji

ABD Ay'a kalıcı üs kuruyor

Yeniakit Publisher
2023-12-21 06:58:00 -
ABD Ay'a kalıcı üs kuruyor

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD öncülüğünde Ay'da kalıcı üs kurmayı kapsayan Artemis projesi çerçevesinde ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotlarına Amerikalı olmayan birinin katılacağını söyledi.

Ulusal Uzay Konseyi toplantısında konuşan Harris, Ay'a gönderilecek NASA astronot ekibine başka ülkeden bir astronotun da dahil olacağı bilgisini paylaştı.

Harris, söz konusu astronotun hangi ülkeden olacağını belirtmezken, 10 yıl içinde Artemis programı kapsamında ay yüzeyine uluslararası bir astronotu indirmeyi planladıklarını kaydetti.

Artemis Misyonu bağlamında Aralık 2025'te Ay’a bilimsel incelemelerde bulunmak üzere 4 astronot gönderilmesi planlanıyor.

ABD, aynı program çerçevesinde Ay'da kalıcı bir üs kurulması ve Ay'ın hem Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılması hem de burada değerli madenlerin çıkarılmasını öngörüyor.

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