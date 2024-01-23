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Gündem ABD ateşle oynuyor: PKK aşığı ABD ordusu, PKK/YPG bölgesine takviye gönderdi
Gündem

ABD ateşle oynuyor: PKK aşığı ABD ordusu, PKK/YPG bölgesine takviye gönderdi

Yeniakit Publisher
2024-01-23 18:33:00 -
ABD ateşle oynuyor: PKK aşığı ABD ordusu, PKK/YPG bölgesine takviye gönderdi

ABD güçlerine ait konvoy, dün, Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı’ndan Haseke’ye giriş yaptı.

 

ABD ordusu, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Haseke’de bulunan üssüne takviye yolladı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD güçlerine ait konvoy, dün, Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı’ndan Haseke’ye giriş yaptı.

Yaklaşık 40 araçtan oluşan tank ile yakıt tankerleri taşıyan konvoy, ilin kuzeybatı kırsalında ABD güçlerine ait Kasrek üssüne ulaştı.

ABD ordusu 5-6 Ocak’ta Haseke’de Harab Cir ve Deyrizor’da Ömer petrol sahasındaki üslerine askeri sevkiyat yapmıştı.
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- ABD’nin Suriye’deki varlığı

ABD, Ekim 2019’da Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye’de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG’li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

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