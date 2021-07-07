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Dünya ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nün de bulunduğu Erbil Havaalanı füzelerle hedef alındı
Dünya

ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nün de bulunduğu Erbil Havaalanı füzelerle hedef alındı

Irak'ın Erbil kentinde, ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanına füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 09:23:00 -
ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nün de bulunduğu Erbil Havaalanı füzelerle hedef alındı

Irak yerel medyasında yer alan haberlere göre, ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nün de bulunduğu Erbil Havaalanına füzelerle saldırıldı.

Erbil Terörle Mücadele Servisinden yapılan açıklamada da saldırı doğrulandı.

Füzeli saldırı SİHA'larla gerçekleştirildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Servisi'nin açıklamasına göre, ABD askerlerinin de bulunduğu Erbil Havaalanı'na yapılan füzeli saldırı, SİHA'larla gerçekleştirildi.

Açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı aktarıldı.

 

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