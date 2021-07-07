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Dünya ABD askerlerinin bulunduğu havaalanına füze saldırısı
Dünya

ABD askerlerinin bulunduğu havaalanına füze saldırısı

Amerikan askerlerinin de bulunduğu Irak'taki Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 00:51:00 -
ABD askerlerinin bulunduğu havaalanına füze saldırısı

Irak'ın Erbil kentinde, ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanına füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak yerel medyasında yer alan haberlere göre, ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nün de bulunduğu Erbil Havaalanına füzelerle saldırıldı. Erbil Terörle Mücadele Servisinden yapılan açıklamada da saldırı doğrulandı.

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