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Dünya ABD askerlerine pusu: Onlarca ölü ve yaralı var
Dünya

ABD askerlerine pusu: Onlarca ölü ve yaralı var

Somali'nin güney kesiminde Eş Şebab'ın ABD askeri güçlerine pusu kurarak saldırı düzenlediği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 17:30:00 - 2022-06-06 17:31:07
ABD askerlerine pusu: Onlarca ölü ve yaralı var

Somali'nin güney kesiminde Eş Şebab'ın ABD askeri güçlerine pusu kurarak saldırı düzenlediği bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Somali'nin güney kesimindeki Aşağı Cuba bölgesinin Kismayo yerleşimi yakınlarında düzenlendi.

Saldırıda ABD askerlerini ve onlara eşlik eden Mogadişu yönetimi güçlerini taşıyan askeri konvoyun hedef alındığı bildirildi.

Kismayo Havalimanı'ndaki Amerikan askeri üssünden hareket eden konvoy, şehrin yaklaşık 60 kilometre batısındaki Beer Haani yerleşimine doğru yola çıktı.

3 Haziran günü konvoy Yaak Halul yerleşimi yakınlarında, El Kaide'nin Doğu Afrika kolu Eş Şebab tarafından pusuya düşürüldü. Bölge kaynakları, çıkan çatışmada ABD tarafından eğitilen yerel güçlerden 8 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığını ifade etti. ABD güçlerinin kayıplarına ilişkin bir açıklama ise yapılmadı.

Saldırının ardından çıkan çatışma sırasında ABD'ye ait insansız hava araçları Eş Şebab güçlerini hedef aldı.

Saldırının ardından konvoyun Kismayo şehrine geri döndüğü bildirildi.

Amerikan ordusu, 2021 yılının Ocak ayında, 14 yıldır varlık gösterdiği Somali'den tamamen çekilmişti. Ancak söz konusu karar kısa sürdü.

ABD, Mogadişu yönetiminin yeni cumhurbaşkanı olarak Hasan Şeyh Mahmud'un seçilmesinden saatler sonra, ülkeye yeniden asker gönderme kararı aldı.

Amerikan güçlerinin Somali'deki saldırılarını yeniden sıklaştıracağı ifade ediliyor. ABD'nin ülkedeki hava saldırılarında ciddi sivil kayıplarının yaşandığı biliniyor.

Kaynak: Mepa News

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