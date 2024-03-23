ABD askerleri PKK paçavralarının arasında
ABD askerleri, Suriye'nin Haseke ve Halep illerinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraların açıldığı nevruz etkinliğinde görüldü.
Örgüte yakın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara göre ABD askerleri, Halep'in Aynularab ilçesi ile Haseke'nin Derik ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliklerinde yer aldı.
PKK'yı simgeleyen paçavralar astılar
PKK/YPG yandaşları, her iki ilçede düzenlenen etkinlikte elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ile terör örgütü PKK'yı simgeleyen yıldızlı, sarı, yeşil ve kırmızı renkli bez parçalarını açtı.
Sosyal medya hesaplarında yayımlanan videoda Derik'teki etkinlikte ABD’li kadın askerin PKK/YPG'nin kullandığı renklerde yaka süsleri taktığı görülüyor.
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