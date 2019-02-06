ABD askerleri kaçmaya başladı

Afganistan'da 17 yıldır işgal girişimini sürdüren ABD son yıllarda İslam Emirliği Hareketi'nin büyük ilerleyişi sonrası bölgede tutunmakta zorluk yaşıyor.

Son olarak Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi, Taliban ile barış görüşmeleri yürüten Amerikan hükümetine, "Afganistan'daki savaşı bitirme ve buradaki Amerikan askerlerini evlerine tekrar getirme" çağrısı yaptı.

Sürekli Afganistan'daki savaşı bitirmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, göreve geldikten sonra, "zafer planı" yaptığı ve Afganistan'daki Amerikan mevcudiyetini artırarak "Taliban ve diğer terör grupları kolayca yenmeyi amaçladığı" yönünde söylemlerde bulunması Afganistan sahasında karşılık bulmadı.

Sadece 2018 yılında 50'ye yakın ABD askeri hayatını kaybetti. Birçok vilayet Taliban İslam Emirliği kontrolüne geçti. Taliban sözcüsü Kari Yusuf Ahmedi, ‘'ABD kuvvetlerinin Ferah vilayetinden bütün Askeri teçhizat ve üslerini boşaltarak çekildiğini'' duyurdu.

Taliban, geçtiğimiz yılın 15 Mayıs tarihinde Ferah ili merkezine girmiş ve il merkezini geçici bir süre ele geçirmişti. Hareket halen il merkezinin hemen dışında konuşlanmış durumda. İl genelinde askeri noktalara yönelik saldırıların yanı sıra, askeri araçlar da el yapımı patlayıcıların kullanıldığı saldırılarla hedef alınıyor. Taliban'ın ülkenin batısındaki etkinliği artarak devam ediyor.