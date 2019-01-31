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ABD askerleri, El Kaide bahanesiyle Yemenli sivilleri katlediyor

ABD askerlerinin, iç savaş ve kıtlıkla boğuşan Yemen'de, El Kaide bahanesiyle düzenlediği operasyonlarda, sivil insanları öldürdüğü ortaya çıktı.

31 Ocak 2019 Perşembe 16:54
ABD askerleri, El Kaide bahanesiyle Yemenli sivilleri katlediyor

ABD'nin özel harekât timlerinin Yemen'de sözde El Kaide'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda siviller de hayatını kaybetti. Baskın sırasında panikleyen ABD askerlerinin teçhizatlarını bırakarak bölgeden uzaklaştıkları iddia edildi.

ABD'nin Yemen'de en geniş katılımlı operasyonu 2017'de Athlan köyü'ne yapıldı. 50 ABD askerinin katıldığını operasyonla basılan Athlan'da olanları olayı yaşayanlar anlattı.

Dhabia Ahmed altı çocuğu ile birlikte evindeydi. Amerikan askerinin baskını sırasında 15 yaşında asker olan oğlu Ahmet'i kaybeden Dhabia Ahmed, "Bombalar evimizin arkasına düşüyordu.Cam kırıkları ve mermi kovanları arasında gözlerimizi açtık. Bizi yakalamasınlar diye kaçmaya başladık. ABD askerlerinin kaçanları yakalamak için iz sürmeye yarayan av köpekleri vardı. Oğlum vurulunca 'Anne' diye bağırmaya başladı ben onun yanına gidince sadece 'son duanı et oğlum' diyebildim" dedi.

Dhabia'nın oğlu ABD tarafından desteklenen Yemen ordusunda olsa da baskında hedef alınmış ve öldürülmüş. Anne Ahmed oğlunun ve diğer köylülerin baskın sırasında ailelerini korumak için ABD askerleri ile çatıştığını söyledi.

Uzmanlar operasyonun kusurlu istihbarat nedeniyle planlandığı gibi gitmediğini söylüyor. Ölenlerin arasında 80 yaşından 15 yaşına kadar siviller var. Baskın sırasında panikleyen ABD askerlerinin teçhizatlarını bırakarak bölgeden uzaklaştıkları iddia edildi.

O gece Athlan köyünde 5 sivil ABD askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

ABD Savunma Bakanlığı, gizli operasyonla ilgili bir bilgi vermiyor.

ABD destekli Arap Koalisyonu Yemen'de sivilleri bombaladı

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap Koalisyonu'nun Ekim 2016'da Yemen'de bir cenaze törenine düzenlenen ve  155 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırısının ardından 9 Ağustos 2018'de Yemen'in Sada kentinde düzenlediği ve çoğu çocuk 50  kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanılan bombanında ABD tarafından tedarik edildiği ortaya çıktı.

ABD her saldırıdan haberdar

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığının Yemen'deki iç savaşta düğünlere, camilere ve cenaze törenlerine yapılan hava saldırılarında Amerikan yapımı bombaların kullanıldığına dair bilgileri olmadığını öne sürdümesine rağmen, "eski bir üst düzey Dışişleri yetkilisi, ABD'nin Yemen'deki iç savaşın ilk günlerinden bu yana buradaki her hava saldırısı hakkındaki kayda erişimi olduğunu söyledi” ifadesine yer verildi.

ABD Yemen'de drone ile 101 sivili katletti

BM tarafından yayınlanan bir rapor, ABD’nin Yemen’de insansız hava araçları ile düzenlediği saldırılarda 2015 yılında 40 sivilin öldüğünü ortaya koydu.

Buna göre ABD, 2002’den bu yana ‘doğrulanmış’ 141 ila 161 arasında İHA saldırısı düzenledi ve bu saldırılarda 101 sivil hayatını kaybetti. Sayıları 91 ila 108 arasında değişen ‘muhtemel diğer İHA saldırılarında’ ise 26 ila 61 sivil hayatını yaşamını yitirdi.

El Kaide bağlantılı kişileri hedef aldığını iddia eden ABD "kısıtlı bilgi paylaşımı" nedeniyle sivillerin yanlışlıkla öldürüldüğünü söyledi.

ABD, özellikle Afganistan'ın yanı sıra Pakistan, Yemen, Libya, Somali, Irak ve Suriye'deki hava saldırılarında son yıllarda birçok sivil ölümlere neden olmakla eleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 16:54
  1. ABD
  2. ABD askerleri
  3. El Kaide operasyonu
  4. Sivil katliamı
  5. Yemen

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