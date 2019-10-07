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ABD askerleri çekiliyor! İşte ilk görüntüler

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ya karşı yapılması planlanan operasyon konusundaki kararlı duruşu ABD'ye geri adım attırdı. ABD askerleri Türkiye sınırından konvoylar halinde çekilmeye başladı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 13:11

Türkiye’nin, Fırat’ın doğusuna yönelik başlatacağı harekat için hazırlıklar sürerken ABD askerlerinden yeni bir hamle geldi. Yerel kaynaklara göre ABD’nin kara birlikleri, Türkiye sınırından konvoylar halinde çekilmeye başladı.

Beyaz Saray açıklama yaptı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak. Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak" denildi.

Terör örgütü de doğruladı

Terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'den yapılan açıklamada, ABD'nin kendilerine verdiği sözü tutmadığı, Türkiye'nin operasyonuna karşı koyacakları ve ABD birliklerinin sınırdan çekildiği duyuruldu.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 13:11
  1. ABD
  2. YPG
  3. PKK
  4. Türkiye

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