ABD askeri uçağı Irak’ta pistten çıktı: 4 yaralı
ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir nakliye uçağının, Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü’ne iniş yaparken pistten çıkması sonucu 4 askerin yaralandığı açıklandı.
ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir nakliye uçağının, Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü’ne iniş yaparken pistten çıkması sonucu 4 askerin yaralandığı açıklandı.
DEAŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins yaptığı açıklamada, Amerikan Hava Kuvvetlerine bağlı bir C-130H tipi nakliye uçağının Bağdat’taki Taci Hava Üssü’ne iniş yaparken pistten çıktığını, 4 askerin yaralandığını bildirdi. Caggins, yaralıların tedavi altına alındığını aktardı.