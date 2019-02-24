ABD askeri Suriye'de nerelerde kalacak? Resmen belli oldu

Wall Street Journal: ABD'nin Suriye'den çekilme kararından çark etmesinin sebebi, İngiltere ve Fransa'nın "Biz de çekiliriz" demesi. Menbic, Fırat'ın doğusu ve Tanaf'taki birlikler kalacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararını ilan etmesi ve iki ay sonrasında en az 400 Amerikan askerinin kalacağının açıklanmasıyla ilgili politika değişikliğinin arka planı ortaya çıktı. Wall Street Journal gazetesinin üst düzey bir Amerikan savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre Trump, İngiltere ve Fransa’nın baskısı sonucu Suriye’den çekilme kararından geri adım attı. Haberde, Amerikan askerlerinin sahada varlık göstermeye devam edeceği yerler arasında, Ankara ile tartışma konusu olan Menbic de sayıldı.

‘Ülkenin kuzeydoğusundaki havaalanı ABD'nin kontrolünde olacak'

Wall street Journal’a konuşan üst düzey yetkiliye göre, İngiltere ve Fransa ‘Amerikan varlığının yokluğunda kendilerinin de IŞİD’le mücadele için Suriye’de kalmayacakları’ bilgisini verdi. Trump yönetiminin de bunun üzerine geçen hafta, Avrupalı müttefiklerini ikna etmek amacıyla yaklaşık 400 askerini çekmeme kararı aldığı belirtildi. Haberde, ABD askerlerinin kalmasının Suriye’nin kuzeydoğusunun hava sahası üzerindeki kontrol ile sahadaki lojistik operasyonların sürmesine yol açacağı, bunun da Avrupalı müttefikleri asker çekmekten caydıracağı ifade edildi.

‘Müttefikler asker kalmasını şart koştu'

Haberde “Amerikalı yetkililer, küçük bir Amerikan birliğinin bile Suriye’deki İngiliz ve Fransız askerlerini sahada tutmaya yeteceğine inanıyor” denilirken, gazeteye konuşan yetkili de şu ifadeleri kullandı: “Ön şart Amerikan kara birlikleriydi; asker sayısı değil. Suriye’deki bu misyonumuzu elimizdeki kaynaklara göre düzenleyeceğiz.” Yetkili, Amerikan ordusunun Suriye’de hangi birliklerin en az ‘birkaç aylığına’ kalacağı üzerinde çalıştığını ekledi.

ABD nerelerde kalacak?

Haberde, ABD askerlerinin Suriye’de kalacağı/çekilmeyeceği yerler şöyle sıralandı:

Türkiye ile ABD arasında gerilim unsuru olan, Amerikan askerlerinin kent dışında TSK, kent içinde yerel güçler ile devriye gezdiği Menbic,

Fırat Nehri’nin doğusu, Suriye’nin güneyinde, İran ile coğrafi bağlantı açısından kritik önem taşıyan Tanaf.