ABD Aşı Olumsuz Olay Raporlama Sistemi'nden şoke eden veriler: Kanser vakaları patladı!

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Kanada'nın Newfoundland Memorial Üniversitesi'nde görev yapan İmmünoloji alanında uzman Biyolog Dr. Jessica Rose, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Kurumu CDC'nin alt birimi olan ABD aşı güvenliği programı VAERS'ten (Aşı Olumsuz Olay Raporlama Sistemi) elde ettiği verilerle çarpıcı bir istatistik paylaştı.

2021 yılına ait verileri paylaşan Dr. Jessica Rose, sosyal medya hesabından kanser vakalarının korkunç derecede patladığını açıkladı.

6 yıllık verillerle 2021 yılını kıyaslayan Kanadalı araştırmacı, paylaştığı görsele "Kanser. Çok sayıda lösemi, lenfoma, mesane ve meme kanseri raporu." notunu düştü.

Kaynağının VAERS olduğunu açıklayan Dr. Rose, "Grafiklerim, web sitelerinde bulabileceğiniz bir şey değil: sadece ham veriler. Web sitelerinden indirdiğim verileri birleştirip derledikten sonra grafikleri R kullanarak oluşturuyorum. Kanser, 'kanser', 'lenfoma', 'tümör' vb. anahtar kelimelerini içeren bir olumsuz olaylar grubudur." ifadesinde bulundu.

Cemil Barlas: Kanser patladı

Dr. Jessica Rose'un paylaşımını alıntılayan Cemil Barlas ise, "Kanser patladı" yorumunda bulundu.