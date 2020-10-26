ABD anlaşmadan çekildi! Putin'den tehdit niteliğinde açıklama

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkmasını silahlanma yarışının yeniden başlaması, cepheleşme potansiyelinin artması ve kontrol edilemez bir gerginliğe sürüklenme riskini güçlendiren ciddi bir hata olarak nitelendirdi.

Putin, Rusya'nın INF'yi uluslararası güvenlik ve stratejik istikrarın sağlanmasına yönelik yapı için önemli bir unsur olarak gördüğünü ifade etti.

Putin, "Anlaşma özellikle de Avrupa’da füze alanında öngörülebilirlik ve sınırlamanın sürdürülmesi bakımından özel bir rol oynuyordu” ifadelerini kullandı.

Rusya lideri, "Bu çerçevede söz konusu bölgelere ABD üretimi benzer sınıflardan füzeler konuşlandırılmadıkça, daha önce Rusya tarafından ilan edilen, orta ve kısa menzilli füze yerleştirilmesine yönelik moratoryuma bağlılığımızı teyit ederiz” ifadelerini kullandı.

Putin, NATO ülkelerinin Rusya’nınkine karşılık bir moratoryum ilan etme olasılığını değerlendirme çağrılarının hâlâ güncelliğini koruduğunu ifade etti.

İlgilenen tüm tarafları, INF Anlaşması olmadan, küresel istikrarı sağlamak ve füze krizlerini önlemeye yönelik bir taslak arayışına girmeye çağırdıklarını belirten Putin, bu konuda ortak çalışmalar gerçekleştirmeye hazır olduklarını vurguladı.