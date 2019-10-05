ABD Ankara Büyükelçiliği'nden skandal! FETÖ'cü Ergun Babahan'ın "Bahçeli'siz siyaset" tweetini beğendi!

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı, firari FETÖ'cü Ergun Babahan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'yle ilgili attığı skandal tweeti beğendi.

Bahçeli hakkında skandal tweet

FETÖ'cü Ergun Babahan, skandal paylaşımında ''Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı'' dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün öne çıkan isimlerinden Ergun Babahan 20 Temmuz 2016 Cumartesi günü Bodrum'dan gemiyle yurt dışına kaçmıştı.

MHP'den cevap geldi

''ABD'nin Ankara Büyükelçiliği firari FETÖ tetikçisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan twetini beğendi.'' ifadelerini kullanan Büyükataman, ''12 Eylül 1980'de ABD'nin Türkiye büyükelçisi olan James Spain görevi sonrası verdiği bir mülakatta "Türkiye'yi Türkeş'e teslim etmedik" itirafında bulunmuştu. Dün Türkeşsiz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçelisiz MHP hesapları yapıyor. Dün olduğu gibi bugün de avuçlarını yalayacaklardır. Ayrıca Türkiye'de Türkiye halkları yoktur, büyük Türk milleti vardır. Türk milletinin lideri de Sayın Devlet Bahçeli'dir. Çok şükür başımızdadır. Dosta güven düşmana korku vermektedir.'' dedi.