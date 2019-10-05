0553 313 94 23

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden skandal! FETÖ'cü Ergun Babahan'ın "Bahçeli'siz siyaset" tweetini beğendi!

ABD Büyükelçiliği FETÖ'cü firarilerden Ergun Babahan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli hakkındaki çirkin paylaşımını Twitter'da beğendi. Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu paylaşım ABD'nin FETÖ'ye verdiği skandal desteği bir kez daha gündeme getirdi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 23:29
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden skandal! FETÖ'cü Ergun Babahan'ın "Bahçeli'siz siyaset" tweetini beğendi!

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı, firari FETÖ'cü Ergun Babahan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'yle ilgili attığı skandal tweeti beğendi.

Bahçeli hakkında skandal tweet

FETÖ'cü Ergun Babahan, skandal paylaşımında ''Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı'' dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün öne çıkan isimlerinden Ergun Babahan 20 Temmuz 2016 Cumartesi günü Bodrum'dan gemiyle yurt dışına kaçmıştı.

MHP'den cevap geldi

''ABD'nin Ankara Büyükelçiliği firari FETÖ tetikçisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan twetini beğendi.'' ifadelerini kullanan Büyükataman, ''12 Eylül 1980'de ABD'nin Türkiye büyükelçisi olan James Spain görevi sonrası verdiği bir mülakatta "Türkiye'yi Türkeş'e teslim etmedik" itirafında bulunmuştu. Dün Türkeşsiz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçelisiz MHP hesapları yapıyor. Dün olduğu gibi bugün de avuçlarını yalayacaklardır. Ayrıca Türkiye'de Türkiye halkları yoktur, büyük Türk milleti vardır. Türk milletinin lideri de Sayın Devlet Bahçeli'dir. Çok şükür başımızdadır. Dosta güven düşmana korku vermektedir.'' dedi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 23:29
  1. Ankara
  2. Ergün Babahan
  3. ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği
  4. Ergun Babahan
  5. Devlet Bahçeli
  6. Fetullahçı Terör Örgütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik ödülü kazandı! İşte ilk sözleri
    1. Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak..
    2. ABD Ankara Büyükelçiliği'nden skandal!..
    3. AK Parti'den CHP'ye cevap geldi: Biz..
    4. TFF 1. Lig’de toplu sonuçlar! İşte,..
    5. Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan..
    6. Süper Lig puan durumu! İşte, Süper..
    7. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    8. Gençlerbirliği, Galatasaray'dan 1..
    9. Payitaht Abdülhamid'in 'Tahsin..
    10. İntihar mı cinayet mi? Suriyeli baba:..
    11. AK Partili Metin Yavuz: Kılıçdaroğlu..
    12. Hangi durumlarda namaz bozulabilir?
    13. Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
    14. 1 milyonluk soru! Kim Milyoner Olmak..
    15. KHK'lılarla yapılan toplantıya baskın..
    16. ABD medyasından dikkat çeken Su-35..
    17. İstanbul'da hava nasıl olacak? 6 Ekim..
    18. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    19. Yargıtay, gelin ile kaynananın aynı..
    20. Askeri midibüs ile TIR çarpıştı: 1..
    21. İstanbul için bir uyarı daha! Saat..
    22. Nusaybin'de hain saldırı!
    23. HDP ve PKK'dan Diyarbakır'daki anne ve..
    24. Gençlerbirliği Galatasaray maçı kaç..
    25. Göztepe Kayserispor maçı kaç kaç bitti?
    26. İran resmen duyurdu: Mutlaka..
    27. 2020 asgari ücret ne kadar olacak?
    28. Beşiktaş'ta başkanlığa 4 aday!
    29. Kendi b.kunu yiyen Celal Şönger'den..
    30. Gençlerbirliği Galatasaray maçının ilk..
    İstanbul'a gelen uçak düştü! Çok sayıda ölü var
    İstanbul'a gelen uçak düştü! Çok sayıda ölü var
    Memura ek zam! İşte oranlar
    Memura ek zam! İşte oranlar
    Şişirme anketin sonuçları açıklandı! İşte Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın oy oranları
    Şişirme anketin sonuçları açıklandı! İşte Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın oy oranları
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    İzmir'de otomobil manav tezgahına daldı, faciadan son anda dönüldü
    İzmir'de otomobil manav tezgahına daldı, faciadan son anda dönüldü
    Malatya'da ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi
    Malatya'da ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi