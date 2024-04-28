ABD ambargo koydu, şimdi onlara meydan okuyor! HUAWEİ küresel pazara açılıyor

Geçen yıl, Huawei, geliştiricilere özel olarak "HarmonyOS NEXT" adını verdiği yeni bir işletim sistemini duyurdu. Bu sistem, Android uygulamalarını desteklememekte ve Huawei'nin akıllı telefonları ile diğer bağlı akıllı cihazlar için geleceği temsil edebilir. Huawei şimdi, HarmonyOS ekosistemini küresel olarak sunmayı hedefliyor. 2019'da ABD yaptırımları sonrasında şirket, akıllı telefonlar, tabletler ve diğer bağlı akıllı cihazlar için HarmonyOS adında yeni bir işletim sistemi geliştirdi.

HarmonyOS'un şimdiye kadar yalnızca ana vatanında kullanıldığını görmekteydik; ancak şimdi şirket bu sistemi küresel ölçekte genişletmeyi planlıyor. Bu yılki Analist Zirvesi'nde şirketin mevcut başkanı Xu Zhijun, bu planları açıkladı. Huawei, işletim sistemini mobil cihazlar için dünya genelinde üçüncü en çok tercih edilen sistem yapmayı umuyor.

Şirket, HarmonyOS için sağlam bir uygulama ekosistemi oluşturmak üzere geliştiricilerle yakın çalışmalar yürütüyor. İlk olarak Çin pazarına odaklanacak olan Huawei, Xu'nun belirttiğine göre, vatandaşlarının yaklaşık 5000 uygulama ile en çok vakit geçirdiği uygulamaların kullanılabilirliği ve sorunsuz performansına öncelik verecek.

"Huawei Android'e meydan okudu, küresel pazara geliyoruz şimdi siz düşünün"

Google'ın Play Store'u şu anda 3,2 milyondan fazla uygulamaya, Apple'ın App Store'u ise 2 milyondan fazla uygulamaya ev sahipliği yapmakta. Huawei'nin bu kurulu devlerle rekabet edebilir bir uygulama ekosistemi kurup kuramayacağı merak konusu.

Ayrıca, HarmonyOS NEXT ile ilgili olarak, şirketin Linux çekirdeği yerine kendi üretimi "Harmony Çekirdek" üzerinde çalıştığı da biliniyor. Çekirdek, işletim sisteminin temelini oluşturur. Bu nedenle, Huawei'nin işletim sistemini Android'den farklı kılmak için ciddi bir çaba sarf ettiği görülüyor. Küresel pazarda bu sistemin nasıl bir tepkiyle karşılaşacağını görmek ilgi çekici olacak.

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