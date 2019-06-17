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ABD aleyhine haber vatan hainliği oldu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Rusya’daki elektrik şebekeleri ve diğer hedeflere yönelik siber operasyonları artırdığına dair haber yapan NYT gazetesine "Hainlik, alçaklık, halk düşmanlığı" diyerek tepki gösterdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:24
ABD aleyhine haber vatan hainliği oldu

 Yakup Sarıçiçek 

Türkiye’ye hemen her olayda basın özgürlüğü konusunda ahkam kesen batılıların ikiyüzlü tutumu bir bir ortaya çıkıyor. Fransa’nın Yemen’de sivillerin katledilmesinde kullanılan Fransız silahlarını haber yapan 4 gazeteciyi “Devlet sırrın ifşa” etme suçundan ifadeye çağırmasından sonra ABD’de de ilginç bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet gazetesinin hain genel yayın yönetmeniCan Dündar’ın FETÖ’nün MİT tır’larına yönelik operasyonunu çarpıtarak vermesini basın özgürlüğü diyerek destekleyen Amerika, New York Times (NYT) gazetesinin, ABD aleyhindeki haberi sonrası “basın özgürlüğü ve haberciliği” unuttu.

ABD’nin Rusya’daki elektrik şebekeleri ve diğer hedeflere yönelik siber operasyonları artırdığına dair haber yapan NYT gazetesine ABD Başkanı Donald Trump, “Hainlik, alçaklık, halk düşmanlığı” diyerek tepki gösterdi. Trump ayrıca, “Aynı zamanda doğru da değil! Önlerine ne gelirse yazıyorlar, sonuçlarının ne olabileceğini zerrece düşünmeden.” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:24
  1. basın özgürlüğü
  2. ABD
  3. Fransa
  4. Yemen’de sivillerin katledilmesi
  5. Cumhuriyet gazetesi
  6. Can Dündar
  7. FETÖ
  8. MİT tır’ları
  9. New York Times (NYT)
  10. ABD Başkanı Donald Trump

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