ABD, Afganları öldüren pilotları akladı

Afganistan işgali sırasında binlerce Müslümanı katleden ve hiçbir hesap vermeyen Amerika, çekilerken dünyanın gözleri önünde öldürdüğü Afganlar için bile bir yaptırım uygulamadı. ABD’da Afganistan’dan çekilme sürecinde, askeri uçağın kanadına tırmanan Afganların yüksekten düşüp öldüğü olayda, uçak pilotlarının temize çıkarıldığı açıklandı.

Amerika ordusunun Afganistan’dan çekilmesi sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Ofisi, Kabil’den kalkan uçaklara alınmayan bazı Afganların metrelerce yüksekten düşüp hayatını kaybetmesi sonrası uçakların bazı kısımlarında insan kalıntıları tespit edildiğini ve olay hakkında soruşturma açılacağını duyurmuştu. Military News’in haberine göre, söz konusu soruşturmayla ilgilenen askeri müfettişler “C-17 askeri kargo uçağını kullanan mürettebat, zorlu bir tahliye sürecinde faaliyet gösterdi ve bu sebeple mürettebatın maruz görülebileceği konusunda mutabık kalındı” dedi.

“Mürettebat kurallara uydu”

Soruşturmada ayrıca, mürettebatın angajman kurallarına ve yasalara uygun şekilde hareket ettiği öne sürülerek, “Mürettebatın aldığı karar (Kanatlarda Afganlar varken uçmak), kendilerinin ve uçağın güvenliğini sağladı” bilgisine yer verilerek ölenlerin aslında kendileri için hiçbir önem arz etmediği ifade edildi.