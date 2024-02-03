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Dünya 'ABD Afganistan'da konsolosluk açmayı planlıyor'
Dünya

'ABD Afganistan'da konsolosluk açmayı planlıyor'

Yeniakit Publisher
2024-02-03 16:28:00 -
'ABD Afganistan'da konsolosluk açmayı planlıyor'

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yayınladığı bir strateji belgesine göre ABD Afganistan'da yeniden konsolosluk açma ihtimalini araştırıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yayınladığı bir strateji belgesine göre ABD Afganistan'da yeniden konsolosluk açma ihtimalini araştırıyor.

Söz konusu belgede "(Afganistan'da) Amerikalılar için konsolosluk erişimi, şeffaflık ve hesap verebilirliği savunuyoruz. Ayrıca haksız yere alıkonulan Amerikalıların serbest bırakılmasını sağlamak için Rehine İşleri Özel Başkanlık Elçisi'nin çalışmalarını destekliyoruz." ifadeleri yer alıyor.

Strateji belgesinde "ABD Taliban'ı Afganistan'ın meşru hükümeti olarak tanımasa da hedeflerimizi ilerletecek ve Taliban'ın taahhütlerini yerine getirmeye hazır olduğunu daha iyi anlamamızı sağlayacak işlevsel ilişkiler kurmalıyız." deniliyor.

Belgeye göre ABD'nin bölgede yeniden diplomatik varlığını tesis etme arayışı "terörle mücadele, ekonomik yardım, yerel katılım, Afganistan'daki ABD vatandaşları için konsolosluk hizmetleri ve ABD'ye göç etmek isteyen Afganlara yardım" gibi maddeler üzerinde şekilleniyor.

ABD'nin konsolosluk üzerinden bölgede diplomatik bir etki oluşturmaya çalıştığı düşünülüyor.
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Ağustos 2021'de Kabil yönetimini devrilmesi ve Afganistan İslam Emirliği'nin yeniden kurulmasıyla ABD ülkedeki diplomatik varlığını sonlandırmıştı. Bu tarihin ardından çeşitli Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Çin gibi ülkeler bölgede diplomatik varlıklarını sürdürdü.

Rusya ve Çin başta olmak üzere diğer devletlerin Afganistan ile ilişkilerinin güçlenmesi, ABD'nin Afganistan'daki diplomatik etki açısından 2001-2021 arası gücünün kaybolmasına yol açmış durumdaydı.

Kaynak: Mepa News

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