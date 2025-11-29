  • İSTANBUL
ABD, Afgan pasaport sahiplerine vize verilmesini askıya aldı
Dünya

ABD, Afgan pasaport sahiplerine vize verilmesini askıya aldı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD, Afgan pasaport sahiplerine vize verilmesini askıya aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ulusal ve kamu güvenliğini koruma gerekçesiyle Afgan pasaportu sahiplerine yönelik vize verme işlemlerini derhal askıya aldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray yakınlarında yaşanan ve bir Ulusal Muhafızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırının ardından önemli bir güvenlik kararı alarak Afgan pasaportu sahiplerine yönelik vize verme işlemlerini derhal askıya aldığını açıkladı.

Bakanlık, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kararın temel gerekçesini, "ABD'nin ulusal ve kamu güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alıyor" sözleriyle ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da kararı destekleyerek, "ABD'nin, ülkemizi ve halkımızı korumaktan daha önemli bir önceliği yoktur" dedi.

 

BAŞKENT WASHINGTON'DAKİ SALDIRI VE ŞÜPHELİ

 

Vize askıya alma kararına yol açan olay, Çarşamba günü yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede yaşandı.

  • Olay: Görevli iki Ulusal Muhafız vuruldu. Vurulan muhafızlardan 20 yaşındaki Sarah Beckstrom hayatını kaybederken, diğer muhafız 24 yaşındaki Andrew Wolfe yaralandı.

  • Şüpheli: Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yakalanan saldırının şüphelisinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğu belirlendi. Şüpheli, hayatını kaybeden muhafız Beckstrom nedeniyle birinci derece cinayetle suçlanacak.

 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

 

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, saldırının ardından başkent Washington'daki Ulusal Muhafız sayısının artırılacağını duyurdu.

Başkan Trump'ın talimatıyla bölgeye 500 yeni askerin sevk edileceği açıklandı.

 

ABD'yi sarsan saldırı! Beyaz Saray kapatıldı
ABD'yi sarsan saldırı! Beyaz Saray kapatıldı

Dünya

ABD'yi sarsan saldırı! Beyaz Saray kapatıldı

