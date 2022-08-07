ABD adamı, kadını kullanır ortada bırakır! Barkey ile Aydıntaşbaş'ın çelişkileri...

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Amerikalı akademisyen ve Orta Doğu Uzmanı CIA eski Danışmanı Henri Barkey, Gezi finansörü Osman Kavala ile buluştuğu Büyükada'daki akşam yemeğini inkar edip, "Ben o gece lokantaya geldiğimde Osman Bey birkaç Avrupalıyla yemek yiyordu. Tanışıklığımız olduğundan, ayaküstü birkaç dakika konuştuk. Sonra da kendi masama geçtim." demişti.

Barkey, "O akşam, Osman Kavala ile değil bir Türk gazeteciyle birlikteydik. Türkiye’deki durum göz önüne alındığında bu kişinin kim olduğunu açıklamam doğru değil diye düşünüyorum. Bu yüzden ve açıkçası haksız ve uydurulmuş ayak oyunlarının bir parçası olmayı reddettiğimden şimdiye kadar açıklamadım; kendisi isterse yapabilir tabii." ifadelerini kullanıp, daha sonraki süreçte de yemek yediği kişinin Aslı Aydıntaşbaş olduğunu itiraf etmişti.

İsmi gündeme getirilmeden önce 'konuşmak istemiyorum' demişti

Aslı Aydıntaşbaş, Barkey tarafından ismi gündeme getirildikten saatler sonra, "Son günlerle şahsımla ilgili ortaya atılan ve kötü niyetli olduğundan şüphe duymadığım iddialarla ilgili, polemik yaratmamak için ve Osman Kavala’nın bilgisi dahilinde sessiz kaldım." ifadeleri ile başlayan bir açıklama yaptı.

Barkey'i hedef alan Aydıntaşbaş, "Yıllardır tüm ısrarlara rağmen bir açıklama yapmayan, kendisiyle ilgili şayiaları gidermek için talep edilen bilgi paylaşımına yanaşmayan bir şahıs, esrarengiz bir zamanlamayla yeni bir polemik başlatmıştır. Bu zamana kadar Osman’la ilgili bir dizi mesnetsiz iddiayı çürütmek için avukatlardan gelen her türlü bilgi paylaşımı talebini reddeden bu şahsın, şimdi konuşması, manidardır." dedi.

Barkey'i hedef aldı

Kavala'nın Barkey ile buluşmasının davaya konu olmadığını söyleyerek, şöyle devam etti:

Osman Kavala, iddia edildiği gibi bir ABD’li akademisyenle aynı anda lokantada olduğu iddiasıyla cezaevinde değildir. Osman Kavala ve arkadaşları Gezi davasından ceza almıştır. Osman Kavala’yı cezaevinde tutmak için ortaya atılan ikinci bir dava kurgusu, yani casusluk davası, bu kişiyle yemek yediği tezine dayalı değildir. Kaldı ki Osman Kavala, bu davadan beraat etmiştir.

15 Temmuz’dan günler sonra farklı şahısların yollarının İstanbul’da aynı lokantada kesişmiş olması, suç değildir. Sır da değildir. İddianame de buna dayanmamaktadır.

Şahsıma yönelik ortaya atılan mesnetsiz iddiaları üzüntüyle karşılıyor, buna alet olanları insafa davet ediyorum.

Birbirlerini yalanlıyorlar

Henry Barkey ise, Osman Kavala'nın tutukluluğunun kendisi ile buluşmasına dayalı olduğunu ifade edip, AK Parti iktidarını komplo yapmakla suçlamıştı:

Aynı akşam Osman Kavala ile karşılaştık, birkaç dakika sohbet ettikten sonra Aslı Aydıntaşbaş ile yemeğe oturdum. 2018 itibariyle AKP medyası, Osman Kavala ile yaşadığım tesadüf karşılaşmayı büyük bir komploya çevirdi.

Aslı Aydıntaşbaş, ismi gündeme geldikten sonra yaptığı itirafından önce Henry Barkey ile akşam yemeği yediği iddiasına ilişkin KRT'ye konuşarak, "Böyle bir iddia var ama bu olayla bir ilgim yok” demişti. "Henri Barkey’i tanıyıp tanımadığı" sorusuna, şu cevabı verdi:

Herkes tanıyor, Washington’da büyükelçiliğe giden, yetkililerle, bakanlarla görüşen biriydi. Röportaj vermek istemiyorum.

Barkey, Aydıntaşbaş'ın açıklamama yapmamasına şu ifadelerle tepki göstermişti:

Gerçekleri inkar etmek için hakikati değiştirmez. Basit bir akşam yemeğinin bile böyle büyük bir tartışma konusu haline gelmesi, Türkiye'deki gidişatın ne kadar üzücü olduğunun bir ispatıdır.