ABD Adalet Bakanlığı Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın almasına onay verdi

ABD medya sektöründe dengeleri değiştirecek dev satın alma sürecinde kritik eşik aşıldı. ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Birimi, Paramount Skydance’in Warner Bros. Discovery’yi satın alma planına yeşil ışık yaktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu satın alma işlemine ilişkin yürütülen soruşturmanın kapatılmasına karar verildiği bildirildi. Böylece uzun süredir sektörün gündeminde olan Paramount-Warner Bros. birleşmesinin önündeki en önemli düzenleyici engellerden biri kalkmış oldu.

8 AYLIK İNCELEME TAMAMLANDI

ABD Adalet Bakanlığı, satın alma sürecini 8 ay boyunca kapsamlı biçimde inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda, Paramount ile Warner Bros. Discovery’nin birleşmesinin medya ve eğlence pazarındaki rekabeti zayıflatmayacağı sonucuna ulaşıldı.

Açıklamada, birleşmenin rekabeti azaltmak yerine medya ve eğlence ekosistemi genelinde rekabeti artırabileceği, ayrıca Amerikalı tüketiciler ve çalışanlar açısından fayda sağlayabileceği ifade edildi.

NETFLIX İLE PARAMOUNT ARASINDA SATIN ALMA YARIŞI YAŞANMIŞTI

Warner Bros. Discovery için daha önce Netflix ve Paramount arasında dikkat çeken bir satın alma yarışı yaşanmıştı. Netflix’in WBD ile anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından Paramount, tamamı nakit olan rakip teklifini masaya koymuştu.

Bu rekabet, ABD Adalet Bakanlığı’na medya sektörünün geleceğine ilişkin farklı stratejileri karşılaştırma imkânı verdi. Bakanlık, süreç boyunca şikâyetçiler tarafından dile getirilen olası zarar teorilerini de değerlendirdi ve elde edilen bulgularla bu iddiaları reddetti.

PARAMOUNT 108,4 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF SUNMUŞTU

Paramount, 8 Aralık 2025’te Warner Bros. Discovery’nin tamamını hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak için teklif sunduğunu açıklamıştı. Bu teklif, toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk geliyordu.

Söz konusu hamle, Netflix’in Warner Bros.’un film ve televizyon stüdyoları ile HBO ve HBO Max’i kapsayan satın alma anlaşmasını duyurmasının hemen ardından gelmişti.

NETFLIX ÇEKİLDİ, PARAMOUNT ÖNE GEÇTİ

Netflix’in anlaşması 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden açıklanmıştı. WBD Yönetim Kurulu başlangıçta Netflix ile yapılan anlaşmayı desteklese de Paramount’un teklifini hisse başına 31 dolara yükseltmesi sürecin yönünü değiştirdi.

WBD yönetimi, Paramount’un revize teklifini “üstün teklif” olarak değerlendirdi. Netflix ise fiyat artırmama kararı alarak yarıştan çekildi.

SÜREÇ NİHAİ AŞAMAYA TAŞINDI

Satın alma süreci, 27 Şubat’ta Netflix ile yapılan anlaşmanın feshedilmesiyle yeni bir aşamaya geçti. Paramount Skydance, 2,8 milyar dolarlık fesih bedelini öderken, Warner Bros. Discovery ile kesin birleşme anlaşmasına varıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı’nın son kararıyla birlikte Paramount’un Warner Bros. Discovery’yi satın alma planı, medya sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralayacak en büyük birleşmelerden biri olarak öne çıktı.