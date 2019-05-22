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ABD açıkladı: Kimyasal saldırı yaptılar!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeybatısında yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini tespit ettiklerini açıkladı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 01:00
ABD açıkladı: Kimyasal saldırı yaptılar!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un yazılı açıklamasında, “Maalesef, Esad rejiminin muhtemelen yeniden kimyasal silah kullandığının belirtilerini görmeye devam ediyoruz. Buna, 19 Mayıs sabahı Suriye’nin kuzeybatısına yapıldığı tahmin edilen saldırı dahil. Henüz bu olayla ilgili bilgi topluyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kimyasal silahın kullanılması durumunda yanıtın gecikmeyeceği uyarısı tekrarlandı.

 

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Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 01:00
  1. abd
  2. suriye
  3. esed
  4. kimyasal saldırı
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

  • tuzcutuzcu2 sa önce
    Depoların yerini tespit ettik işte koordinatları hemen vurmamız lazım canını seven kaçsın....Kimyasal tiyatrosu hep aynı Hamlet gibi eskimeyen bir klasik oldu artık....Kıbrıs'a getirdiğim F-35 leri denemem lazım....Hayalet mi değil mi? S-400 bunları görür mü, radar kilidi atar mı yoksa kör mü kalacak, bunları bilmem lazım....Diyecek hali yok ya....Hamlet geldi buyurun sahneye iyi seyirler diyor....
  • MUSTAFA Başoğlu MUSTAFA Başoğlu 2 sa önce
    ABD dediyse yalandır.
  • ErolErol2 sa önce
    Geber esad

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