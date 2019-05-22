ABD açıkladı: Kimyasal saldırı yaptılar!
ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeybatısında yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini tespit ettiklerini açıkladı.22 Mayıs 2019 Çarşamba 01:00
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un yazılı açıklamasında, “Maalesef, Esad rejiminin muhtemelen yeniden kimyasal silah kullandığının belirtilerini görmeye devam ediyoruz. Buna, 19 Mayıs sabahı Suriye’nin kuzeybatısına yapıldığı tahmin edilen saldırı dahil. Henüz bu olayla ilgili bilgi topluyoruz” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, kimyasal silahın kullanılması durumunda yanıtın gecikmeyeceği uyarısı tekrarlandı.
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